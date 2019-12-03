شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تتعاقد مع تى فيجين على الجزأين الرابع والخامس من حكايات بنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد رجل الأعمال تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع شركة تى فيجين يمثلها المنتج طارق الجناينى على تقديم الجزأين الرابع والخامس من مسلسل "حكايات بنات"، والذى سبق وحقق نجاح كبير، ليتم عرض الجزأين الجديدين على شبكة قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، على أن يتم الإعلان عن موعد إنطلاق التصوير والعرض خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويأتي هذا التعاون بعد إعلان المتحدة للخدمات الإعلامية عن التعاون مع الشركات العاملة في مجال الإنتاج الدرامى، وأكد رئيس مجلس الإدارة تامر مرسى أن الشراكات مستمرة من أجل الارتقاء بالدراما المصرية، من خلال نصوص جيدة تليق بالأسرة المصرية والعربية.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أبرمت العديد من التعاقدات خلال الفترة الماضية مع مجموعة كبيرة من شركات الإنتاج العاملة فى الحقل الفنى منها شركات المنتجين جمال العدل ومها سليم وأحمد الجابرى وأحمد عبد العاطى وغيرهم.