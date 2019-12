شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيلية ريبكا دا كوستا بعد حضورها القاهرة السينمائى: شكرا جزيلا لاستضافتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الممثلة وعارضة الأزياء البرازيلية ريبكا دا كوستا صاحبة الـ 35 عاما، فيديوعلى حسابها الشخصى على موقع الصور انستجرام، من خلال حضورها لـ ختام مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 41، التي أقيمت الجمعة الماضية 29 نوفمبر الماضى.

وعلقت دا كوستا على الفيديو قائلة " مهرجان القاهرة السينمائي.. شكرا جزيلا لاستضافتي ".

وكانت قد قامت دا كوستا بزيارة إلى الأهرامات في رحلة سريعة أثناء مدة إقامتها، وفى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، عبرت دا كوستا عن سعادتها لزيارة الأماكن الأثرية المصرية المختلفة، كما أنها تستمتع بالجو.

كما أتجهت بعد ذلك دا كوستا إلى أبو ظبى، لحضور سباق للسيارات في زيارة قصيرة.



ريبكا دا كوستا

يذكر ان دا كوستا قد شاركت فى بطولة عدة أفلام مختلفة منها، the bag man، wild oats، breaking at the edge، وغيرهم.