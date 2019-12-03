شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة عن شعبان عبد الرحيم : كان أكتر من أخويا والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف أن اخر لقاء جمع بينهم من حوالي أسبوع واحد فقط فى الحفل الذي أقيم فى الرياض بالمملكة السعودية ضمن حفلات موسم الرياض.
وشيع منذ قليل جثمان الراحل شعبان عبد الرحيم من مسجد السيدة نفيسة، والذى وافته المنية صباح اليوم في مستشفى المعادي العسكري.
ووكانت نقابة الموسيقيين والفنان هاني شاكر وأعضاء مجلس إدارة النقابة نعوا رحيل الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم والذي توفي قبل ساعات بمستشفي المعادي
وقالت النقابة في بيان إعلامي أن الاسرة الفنية فقدت واحد من أهم مطربي الفن الشعبي .
وأشار البيان إلي أن هاني شاكر أصدر تعليماته بسرعة إنهاء إجراءات وتصاريح الدفن من خلال موظفي النقابة وتسهيل كافة الاجراءات.
شعبان عبد الرحيم ولد في 15 مارس 1957 فى حى الشرابية فى القاهرة وعرف باسم "قاسم"، عندما كان يعمل مكوجى، ويغني لأهله وأصدقائه فى الأفراح والأعياد والمناسبات قبل أن يسمعه صاحب أحد محلات بيع الكاسيت، وينتج له شريطا مقابل 100 جنيه، ليغير اسمه شعبان عبد الرحمن ويحقق نجاحا كبيرا.
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