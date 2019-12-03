شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..الشاعر إسلام خليل ناعيا شعبان عبد الرحيم: مات رفيق حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الشاعر إسلام خليل المطرب الشعبى الراحل شعبان عبد الرحيم، الذى توفى منذ ساعات قليلة، في مستشفى المعادى. Advertisements

إسلام خليل وكتب الشاعرإسلام خليل على صفحته الشخصية بـ فيس بوك " مات رفيق حياتى، ومشوارى الفني، أخويا وأبويا وصاحبى، أغلى وأعز الناس على قلبى شعبان عبد الرحيم".

إسلام خليل ومن المقرر أن يشيع اليوم الثلاثاء جثمان المطرب شعبان عبد الرحيم بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفسية، على أن يدفن جثمانه بمدافن العائلة.

إسلام خليل

إسلام خليل

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