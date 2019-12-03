شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمود الليثى ينهار باكيا في جنازة شعبان عبد الرحيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهار المطرب محمود الليثى من البكاء أثناء مشاركته فى تشييع جثمان المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم من مسجد السيدة نفيسة، حيث تحدث عنه معلقا : "أطيب شخص ممكن تتعامل معاه".

ورحل عن عالمنا صباح اليوم الفنان شعبان عبدالرحيم بمستشفى المعادى إثر تعرضه لوعكة صحية

وشيع منذ قليل جثمان المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم من مسجد السيدة نفيسة إلى مثواه الأخير، و يدفن "شعبولا" بمقابر ميت حلفا بالقليوبية، ليسدل الستار على حياة النجم الشعبى، بعد مسيرة حافلة خاضها الفنان الراحل في الغناء الشعبي بعد أن قدم عشرات الأغاني أشهرها "مواطن ومخبر وحرامي" من فيلم يحمل نفس الاسم، وأغنية "أنا بكره إسرائيل" و"متخافش من الحكومة" و"شعبان يتحدى جاكسون" و"هابطل السجاير" وساهم في عدد من الافلام السينمائية بعدما اختاره المخرج الكبير داوود عبد السيد لبطولة فيلم "مواطن ومخبر وحرامي".

قدم ما يقرب من عشرة أفلام سينمائية أخرى بجانب خوضه العديد من الأعمال المسرحية التي بدأها مع الفنان الكبير سميرغانم وأيضا أكثرمن خمسة عشر مسلسلا تلفزيونيا. Advertisements وشارك فى تشييع جثمان المطرب شعبان عبد الرحيم كل من المطرب عبد الباسط حمودة والفنان منيرمكرم وعدد كبير من أهله وأصدقائه وجمهوره.

شعبان عبد الرحيم ولد في 15 مارس 1957 فى حى الشرابية فى القاهرة وعرف باسم "قاسم"، عندما كان يعمل مكوجى ، ويغني لأهله وأصدقائه فى الأفراح والأعياد والمناسبات قبل أن يسمعه صاحب أحد محلات بيع الكاسيت، وينتج له شريطا مقابل 100 جنيه، ليغير اسمه ويصبح شعبان عبد الرحيم، ويحقق نجاحا كبيرًا بشريطه الأول "أحمد حلمي اتجوز عايدة.. كتبوا الكتاب في الشيخ رمضان".