شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى ومحمد الشقنقيرى يشيعان جثمان محمد خيرى من السيدة نفيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، والفنانان محمد الشقنقيرى ومنير مكرم، على تشييع جثمان الفنان محمد خيري من مسجد السيدة نفيسة والذي توفي مساء أمس بعد صراع كبير مع المرض.

يشار إلى أن محمد خيرى ولد في مدينة القاهرة في عام 1942، بدت موهبة التمثيل عليه وهو فى سن صغيرة، ولذلك التحق بمسرح كلية التجارة خلال دراسته بها وتخرج في عام 1966، ثم بدأ العمل فى المسرح والسينما، وعمل فى أدوار صغيرة ثم التحق بالمعهد العالى للسينما وتخرج منه في عام 1970.

ابتعد عن التمثيل فترة حيث تم تجنيده بضع سنوات، ثم حصل على بطولة مطلقة واحدة أمام ماجدة في (العمر لحظة) لكن التجربة لم تتكرر، وظل بعدها يقدم أدوارًا مساعدة، من مسرحياته: (البكاسين، بداية ونهاية، النحلة والدبور، انطونيو وكليوباترا، السيرة المحمدية)، ومن مسلسلاته : (واحة فى بطن الجبل، بنات ثانوي، جراح الماضي، رجل غامض، العصابة.