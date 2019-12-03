شكرا لقرائتكم خبر عن جوهرة تتجاهل الرد على الفيديوهات الجنسية وتتحدث على الأكونتات المزيفة للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرت الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا، الشهيرة بمصر بأسم "جوهرة" فى تجاهل الفيديوهات المسربة لها، وللمرة الثانية تتحدث عن وجود حسابات مزيفة تحمل أسمها وتنشر أخبار كاذبة عنها.

وكتبت جوهرة فى ستورى حسابها على موقع "أنستجرام": "لا توجد لدى صفحات رسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وغير مسؤولة عن تداول أخبار غير حقيقية أو أى تصريح على لسانى من صفحات تزعم اسمى بشكل مزيف، أنا لا أمتلك إلا حساب الانستغرام الموثق فقط".

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جوهرة

وكانت جوهرة نشرت يوم تسريب الفيديوهات، عبر خاصية "ستوري :"أنت جميعًا لطيفون.. أحبكم"، كما نشرت عدد من فيديوهات لها أثناء أداء البروفات وتمرينات الرقص في صالات مختلفة، وهى التدوينات التي سبقتها بإغلاق حساباتها على السوشيال ميديا لعدة ساعات قليلة ثم أعادت فتحها مرة أخرى.

ويشار إلى أنه خلال الأيام الماضية، أصبح اسم الراقصة جوهرة ضمن الكلمات الأكثر بحثًا على جوجل بآلاف عمليات البحث، وذلك عقب انتشار صور ومقاطع فيديو تم تسريبها للراقصة جوهرة برفقة شاب مصرى، واستمر هذا الأمر حتى خرج الشاب الذى كان برفقتها فى الصور والفيديوهات عن صمته، وهو شاب يدعى خالد أحمد، حيث قال عبر حسابه على إنستجرام، إنه متزوج من جوهرة منذ فترة وأنهما لم يفعلا أى شىء مشين، موضحًا أن الصور والفيديوهات التى ينشرها عبر حسابه لتخليد بعض الذكريات.