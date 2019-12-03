شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى فؤاد وخالد عجاج ينعيان شعبان عبد الرحيم: أطيب حد فى الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت حالة من الحزن على الوسط الفنى عقب وفاة الفنان الشعبى شعبان عبد الرحيم صباح اليوم إثر وعكة صحية، حيث توالت التعازي عبر حساباتهم على السوشيال ميديا. نعت الفنانة نجوى فؤاد الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، قائلة :"رحمه الله تعاله الزميل العزيز شعبان عبد الرحيم وإنا الله وانا اليه رجعوان ورجاء الدعاء له بالمغفره والرحمه".

Advertisements وقال الفنان خالد عجاج :" البقاء لله ربنا يرحمك يا اطيب الرجال ياحبيبي يا عشرة سنين شعبان عبدالرحيم وجعت قلبي أنا لله وأنا إليه راجعون".

وشيعت اليوم الثلاثاء جثمان الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم عقب صلاة العصر من مسجد السيدة نفسية .

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