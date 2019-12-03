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شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل شيخ يعلن عن انطلاق بطولة كأس العالم للببجى pubg.. وهنيدى: تدخلى جيم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار تركى آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن انطلاق بطولة كأس العالم للببجي pubg في موسم الرياض، من 12 لـ 14 ديسمبر.
وكتب تركى آل شيخ، قائلا: " بطولة العالم في موسم الرياض"، ليدخل النجم محمد هنيدى فى تحدى معه، قائلا:" تدخلي جيم يا ابو ناصر؟".
وتنطلق بطولة كأس العالم للببجي pubg في موسم الرياض، من 12 لـ 14 ديسمبر، حيث أعلن الحساب الرسمى للعبة على تويتر، "على جميع عشاق الببجي الاستعداد وتجهيز الدروع.. حيث سوف يقام كأس العالم ببجي موبايل تشمل 32 فريق من حول العالم يتنافسون ويعيشون التحدي في بطولة كأس العالم لتحدي ببجي موبايل وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض الممتعة والفريدة من نوعها".
بوست هنيدى لتركى آل شيخ
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