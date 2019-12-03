شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان شعبان عبد الرحيم لمثواه الأخير لدفنه بمقابر ميت حلفا بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيع منذ قليل جثمان المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم من مسجد السيدة نفيسة إلى مثواه الأخير، و يدفن "شعبولا" بمقابر ميت حلفا بالقليوبية، ليسدل الستار على حياة النجم الشعبى، بعد مسيرة حافلة خاضها الفنان الراحل في الغناء الشعبي بعد أن قدم عشرات الأغاني أشهرها "مواطن ومخبر وحرامي" من فيلم يحمل نفس السم ، وأغنية "أنا بكره إسرائيل" و"متخافش من الحكومة" و"شعبان يتحدى جاكسون" و"هابطل السجاير" ساهمت في اشتراكه في عدد من الافلام السينمائية بعدما اختاره المخرج الكبير داوود عبد السيد لبطولة فيلم "مواطن ومخبر وحرامي".

قدم ما يقرب من عشرة أفلام سينمائية أخرى بجانب خوضه العديد من الأعمال المسرحية التي بدأها مع الفنان الكبير سميرغانم وأيضا أكثر من خمسة عشر مسلسلا تلفزيونيا.

وشارك فى تشييع جثمان المطرب شعبان عبد الرحيم كل من المطرب عبد الباسط حمودة والفنان منير مكرم وعدد كبير من أهله وأصدقائه وجمهوره.

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شعبان عبد الرحيم ولد في 15 مارس 1957 فى حى الشرابية فى القاهرة وعرف باسم "قاسم"، عندما كان يعمل مكوجى ، ويغني لأهله وأصدقائه فى الأفراح والأعياد والمناسبات قبل أن يسمعه صاحب أحد محلات بيع الكاسيت، وينتج له شريطا مقابل 100 جنيه، ليغير اسمه ويصبح شعبان عبد الرحيم، ويحقق نجاحا كبيرًا بشريطه الأول "أحمد حلمي اتجوز عايدة.. كتب الكتاب الشيخ رمضان".