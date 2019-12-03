شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان شعبان عبد الرحيم لمثواه الأخير لدفنه بمقابر ميت حلفا بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر
قدم ما يقرب من عشرة أفلام سينمائية أخرى بجانب خوضه العديد من الأعمال المسرحية التي بدأها مع الفنان الكبير سميرغانم وأيضا أكثر من خمسة عشر مسلسلا تلفزيونيا.
وشارك فى تشييع جثمان المطرب شعبان عبد الرحيم كل من المطرب عبد الباسط حمودة والفنان منير مكرم وعدد كبير من أهله وأصدقائه وجمهوره.
شعبان عبد الرحيم ولد في 15 مارس 1957 فى حى الشرابية فى القاهرة وعرف باسم "قاسم"، عندما كان يعمل مكوجى ، ويغني لأهله وأصدقائه فى الأفراح والأعياد والمناسبات قبل أن يسمعه صاحب أحد محلات بيع الكاسيت، وينتج له شريطا مقابل 100 جنيه، ليغير اسمه ويصبح شعبان عبد الرحيم، ويحقق نجاحا كبيرًا بشريطه الأول "أحمد حلمي اتجوز عايدة.. كتب الكتاب الشيخ رمضان".
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