شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا ناعية شعبان عبد الرحيم: ظاهرة فريدة وشخص كله طاقة وخفة دم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة اللبنانية إليسا، عن حزنها الشديد لرحيل المطرب الشعبى، شعبان عبد الرحيم، الذى توفى صباح اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

غردت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة:" الله يرحم شعبان عبد الرحيم ظاهرة فريدة وشخص كله طاقة وخفة دم كتير حزينة لرحيله وأحر التعازى لأهلوا وعيلته وبلدوا مصر وعا سيرة شعبولا أنا بكره إسرائيل".

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اليسا

وشيع جثمان الفنان شعبان عبد الرحيم بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفسية، على أن يدفن جثمانه بمدافن العائلة.

وكانت نقابة الموسيقيين والفنان هاني شاكر وأعضاء مجلس إدارة النقابة نعوا رحيل الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم والذي توفى قبل ساعات بمستشفي المعادى.