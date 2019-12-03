شكرا لقرائتكم خبر عن أمير طعيمة: المفروض شوقى غريب ياخدنى معاه طوكيو .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الشاعر والسيناريست أمير طعيمة، من الكابتن شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى المصرى، أن يصحبهم إلى طوكيو، حيث الأولمبياد، التى سيشارك بها المنتخب امصرى، بعدما حصل على لقب بطولة أمم أفريقيا المؤهلة للأولمبياد، والتى أقيمت الشهر الماضى فى مصر.

السبب وراء هذا الطلب، هو أن شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب، قال فى ندوته لـ ”الخليج 365”، "لاعبو المنتخب شاهدوا الممر لتحفيزهم والفوز بالبطولة"، ليقوم أمير طعيمة المشارك فى كتابة الفيلم، بنشر الخبر على حسابه على "تويتر"، معلقا "بما ان الموضوع فيه الممر و اغنية ابن مصر، يبقي المفروض كابتن شوقى ياخدنى معاه طوكيو حتى لو هلم كور"



أمير طعيمة على تويتر

فيلم الممر، حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، سواء عند عرضه بالسينمات، أو عند العرض التليفزيونى، حيث ترك الفيلم حالة من الوطنية لدى المشاهدين، وفخر بالجيش المصرى، الذى خاض العديد من المعارك القوية، والبطولات الشجاعة، من أجل استيرداد الأرض، ومن بينها قصة فيلم "الممر".

الممر شارك به أحمد عز، وأحمد رزق، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد فلوكس، ومحمد فراج، ومحمد جمعة، ومحمود حافظ، وأمير صلاح الدين، من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى الحوار وكتابة الأغانى أمير طعيمة.