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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء عروض مسرح مصر.. على ربيع: مايخلصنيش زعلكم ورجعلكم بمسرحية جامدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان على ربيع عبر حسابه على انستجرام خبرا سعيدا لجمهوره ومحبيه حين كشف عن استعداده، لبطولة مسرحية جديدة قوية للغاية حسب وصفه، وذلك بالتزامن مع انتهاء عروض مسرح مصر التى انتهت بداية هذا الأسبوع بعد 7 سنوات عرض.
حيث كتب على ربيع عبر حسابه على انستجرام : " جمهور مسرح مصر الكبير فى مصر والوطن العربي ما يخلصنيش زعلكوا على نهاية مسرح مصر وراجعلكوا بمسرحية جديدة قوية جدا".
تغريدة على ربيع
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