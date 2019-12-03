شكرا لقرائتكم خبر عن نادين الراسى تعلن خطوبتها بصورة على إنستجرام وتكتفى بالحروف الأولى لحبيبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة اللبنانية نادين الراسي خطوبتها رسميا، عبر حسابها على خاصية ستورى "انستجرام"، حيث نشرت صورة خاتم خطوبتها، معلقة :"الأول من ديسمبر، يوم يجب تذكره".

وأكتفت نادين الراسى بالحروف الأولى لخطيبها، ولم تكشف عن هويته، فيما نشرت بعد ذلك فيديو لشاب خلال قيامها بالتسوق وقبلته متمنية له أعيادا مجيدة، وقالت له إنها تحبه، فتساءل المتابعون إن كان هذا الشاب هو خطيبها أو أنه مجرد صديق وتفضل ابقاء هوية العريس متخفية حتى الآن.

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و تزوجت نادين من قبل من " حاتم حدشيتي " في عام 1996، عندما كان عمرها سبعة عشر عاماً، وأنجبت أبنها الكبير "مارك"، ثم انفصلت عنه من دون معرفة الأسباب، ثم تزوجت ثانية من رجل الأعمال والممثل اللبناني جيسكار أبي نادر في عام 2001، أنجبت له ولدين هما: مارسيل وكارل، وانفصلت عن زوجها عام 2016.

يذكر أن وسائل إعلام عام 2018 أعلنت عن محاولة نادين الراسى الانتحار بعد محاولة رمى نفسها من السيارة وذكرت أنها تعانى من مشاكل نفسية.