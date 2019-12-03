أنغام تنعى شعبان عبدالرحيم: "المبهج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة أنغام، المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، الذي توفي اليوم بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ62 عاما.

ونشرت أنغام صورة للراحل شعبان عبدالرحيم، عبر حسابها بموقع "تويتر"، وعلقت: "البقاء لله.. المبهج شعبان عبدالرحيم".

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الفنان شعبان عبدالرحيم مطرب شعبي وممثل مصري، ولد في 15 مارس 1957، واسمه الأصلي قاسم، لكنه غيره إلى شعبان تيمنا باسم الشهر الهجري الذي ولد فيه.

ولمع اسمه في سوق الغناء الشعبي في أواخر الألفية الماضية بأغنيته "هابطل السجاير" وتلاها بأغنيته الأشهر "باكره إسرائيل".

واشتهرت أغنياته بإيقاع واحد ثابت لا يتغير، وشارك في نحو 34 عملا فنيا بين السينما والمسرح والتليفزيون.