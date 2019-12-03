محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نعت الفنانة أنغام، المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، الذي توفي اليوم بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ62 عاما.
ونشرت أنغام صورة للراحل شعبان عبدالرحيم، عبر حسابها بموقع "تويتر"، وعلقت: "البقاء لله.. المبهج شعبان عبدالرحيم".
الفنان شعبان عبدالرحيم مطرب شعبي وممثل مصري، ولد في 15 مارس 1957، واسمه الأصلي قاسم، لكنه غيره إلى شعبان تيمنا باسم الشهر الهجري الذي ولد فيه.
ولمع اسمه في سوق الغناء الشعبي في أواخر الألفية الماضية بأغنيته "هابطل السجاير" وتلاها بأغنيته الأشهر "باكره إسرائيل".
واشتهرت أغنياته بإيقاع واحد ثابت لا يتغير، وشارك في نحو 34 عملا فنيا بين السينما والمسرح والتليفزيون.
كانت هذه تفاصيل خبر أنغام تنعى شعبان عبدالرحيم: "المبهج" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.