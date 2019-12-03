صور| نقيب الممثلين وعبدالباسط حمودة في جنازة شعبان عبدالرحيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- أحمد طرانة:

حرص نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، على حضور جنازة المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، الذي وافته المنية صباح اليوم.

كما حضر الجنازة الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، والمطرب الشعبي محمود الليثي، والمطرب الشعبي عبدالباسط حمودة.

وشيعت الجنازة من مسجد السيدة نفيسة، عقب صلاة العصر، وسط حضور المئات من جمهوره ومحبيه.

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الفنان شعبان عبدالرحيم مطرب شعبي وممثل مصري، ولد في 15 مارس 1957، واسمه الأصلي قاسم، لكنه غيره إلى شعبان تيمنا باسم الشهر الهجري الذي ولد فيه.

ولمع اسمه في سوق الغناء الشعبي في أواخر الألفية الماضية بأغنيته "هابطل السجاير" وتلاها بأغنيته الأشهر "باكره إسرائيل".

واشتهرت أغنياته بإيقاع واحد ثابت لا يتغير، وشارك في نحو 34 عملا فنيا بين السينما والمسرح والتليفزيون.

كان آخر أغنياته "حتة ممثل فاشل" التي انتقد فيها رجل الأعمال الهارب محمد علي.