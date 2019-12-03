أبرزهم هنيدي وميريام فارس وفيفي عبده.. نجوم الفن ينعون شعبان عبدالرحيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء في وفاة المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ62 عاما، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

نرصد لكم أبرز النجوم الذين نعوا المطرب شعبان عبدالرحيم:

عمر متولي

نشر الفنان عمر متولي صورة للراحل شعبان عبدالرحيم، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق:"إنا لله وإنا إليه راجعون، عم شعبان عبدالرحيم في ذمة الله، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فيسح جناته".

ميريام فارس

ونعت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، المطرب شعبان عبدالرحيم، وكتبت تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :"فقدنا مطرب شعبي كان يحاكي أوجاع وأفراح الناس بأغاني شعبان عبدالرحيم، الله يرحمك".

محمد هنيدي

ونشر الفنان محمد هنيدي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق :"ربنا يرحمك يا بو قلب طيب".

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شيرين رضا

وكتبت الفنانة شيرين رضا، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :"وداعا يا شعبولا يا راجل يا طيب يا أصيل، الله يرحمك ويحسن إليك".

مي فاروق

ونعت المطربة مي فاروق، الفنان شعبان عبدالرحيم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم في ذمة الله".

فيفي عبده

ونشرت الفنانة فيفي عبده صورة لشعبان، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :" انا لله و انا اليه راجعون توفي الي رحمة الله اخويا الطيب الجدع الفنان الجميل شعبان عبد الرحيم. الرجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

دينا

ونشرت الفنانة الاستعراضية دينا صورة للراحل شعبان عبدالرحيم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"إنا لله وإنا إليه راجعون، شعبان عبدالرحيم في ذمة الله، ربنا يرحمه ويغفر له، نسألكم الدعاء".