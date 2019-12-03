بصورة مع أبطاله.. ياسمين رئيس تنتهي من تصوير "لص بغداد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أعلنت الفنانة ياسمين رئيس انتهاء تصوير مشاهدها في فيلم "لص بغداد"، المقرر عرضه يناير المقبل. ونشرت رئيس صورة تجمعها بالفنان محمد إمام، والفنان أحمد العوضي، والفنانة أمينة خليل، من كواليس الفيلم، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وعلقت الفنانة ياسمين رئيس على الصورة: "خلص تصوير لص بغداد، والفيلم يناير 2020، إن شاء الله هايوحشني اللوكيشن". فيلم "لص بغداد" بطولة محمد عادل إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، صلاح عبدالله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سينرجي فيلمز.

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