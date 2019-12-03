صور| انهيار محمود الليثي في جنازة شعبان عبدالرحيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- أحمد طرانة:

شيعت منذ قليل، جنازة المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، من مسجد السيدة نفيسة.

ورحل "شعبان" عن عالمنا عن عمر يناهز 62 عاما، بعد إصابته بأزمة قلبية، وشيع الجثمان وسط حضور المئات من أقارب وجمهور المطرب الراحل، بالإضافة لعدد من الفنانين.

ودخل الفنان محمود الليثي في نوبة بكاء، حزنا على رحيل صديقه، وحرص على حمل النعش مع أبناء "شعبان".

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الفنان شعبان عبدالرحيم مطرب شعبي وممثل مصري، ولد في 15 مارس 1957، واسمه الأصلي قاسم، لكنه غيره إلى شعبان تيمنا باسم الشهر الهجري الذي ولد فيه.

ولمع اسمه في سوق الغناء الشعبي في أواخر الألفية الماضية بأغنيته "هابطل السجاير" وتلاها بأغنيته الأشهر "باكره إسرائيل".

واشتهرت أغنياته بإيقاع واحد ثابت لا يتغير، وشارك في نحو 34 عملا فنيا بين السينما والمسرح والتليفزيون.

كان آخر أغنياته "حتة ممثل فاشل" التي انتقد فيها رجل الأعمال الهارب محمد علي.