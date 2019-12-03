رفض الزواج بعد وفاة زوجته و"رشوة" ريهام سعيد.. حكايات الراحل شعبان عبدالرحيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تسبب خبر وفاة الفنان شعبان عبدالرحيم في صدمة للجمهور، فهو المطرب الشعبي الذي ارتبط به الكثير من الجمهور المصري والعربي أيضا. وممثل أيضًا،

ولد شعبان في 15 مارس 1957، واسمه الأصلي قاسم، لكنه غيره إلى شعبان تيمنا باسم الشهر الهجري الذي ولد فيه، ولمع اسمه في سوق الغناء الشعبي في أواخر الألفية الماضية بأغنيته "هابطل السجاير" وتلاها بأغنيته الأشهر "باكره إسرائيل".

واشتهرت أغنياته بإيقاع واحد ثابت لا يتغير، وشارك في نحو 34 عملا فنيا بين السينما والمسرح والتليفزيون، وكانت آخر أغنياته "حتة ممثل فاشل" التي انتقد فيها رجل الأعمال الهارب محمد علي.

وفي السطور التالية نرصد أبرز الحكايات في حياة شعبان عبد الرحيم:

- عمل شعبان عبد الرحيم "مكوجي" لسنوات طويلة، وبين حين وآخر كان يُغني في أفراح بعض أقاربه وأصدقائه قبل أن يعجب بصوته أحد أصحاب محلات الكاسيت، وأنتج له البوم مقابل 100 جنيه.

- قال شعبان عبد الرحيم في إحدى لقاءاته الصحفية أن الفنان عمرو دياب ظهر بـ"قميص مشجر" وقلده، وفعل الأمر ذاته اللاعب الارجنتيني لونيل ميسي، والفنان تامر حسني، مداعبًا إياهم: "هقاضيهم عند بتوع حقوق الملكية".

- قال إنه لا يمكن لأحد أن يحل مكان زوجته التي رحلت عنه ولم يتزوج بعدها، وأرجع السبب لذلك، إنه في إحدى المرات التي اشتبكا فيها، قالت له: "أنا مش لاقية حد كبير، أكبر منك اشتكيله"، وأجهش في البكاء قائلًا: "لا يمكن أفكر في الجواز".

- لم تكن تلك هي الأزمة الصحية الوحيدة التي تعرض لها "شعبولا"، فقد واجه العديد من الأزمات، قبل ذلك، فهو عندما يحزن أو يصاب بضغط عصبي يدخل المستشفى للحصول على جلسة تنفس.

في لقاء أجراه مع برنامج "صح النوم"، قال عبد الرحيم إنه توقف عن تعاطي مخدر "الحشيش"، بعدما أصيب بأزمة صحية شديدة حتى إنه توقف عن تدخين السجائر.

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- شعبان عبد الرحيم قال إن "بدله" التي يرتديها في الأفراح والمناسبات متفصلة من قماش الستائر، ويوزع بدله وأحذيته على ضيوفه من المطربين الجدد الذين يقلدون أسلوبه ويزورونه من وقت إلى آخر.

- اعتاد شعبان عبد الرحيم على تقبيل يد الفنان أحمد عدوية كلما رآه في مكان، معربًا عن سعادته بالمكانة الخاصة التي يحتلها الآخير في قلبه.

- أهدى الإعلامية ريهام سعيد دستة أحذية خلال زيارتها في إحدى عروضها المسرحية، وقالت له إنها لم تقبل هديته لأنها شعرت إنها "رشوة".

- قال شعبان عبد الرحيم إنه لم يزوره أحد في المستشفى خلال تعرضه لوعكات صحية سوى الفنان القدير أحمد عدوية، ولم يزره أحد آخر، مضيفا: "أنا سميت ابني على اسمه".

- شارك شعبان عبد الرحيم في حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، منذ أيام، وهو آخر ظهور له، وظهر في حفل بأحد الفنادق وهو يغني على كرسي متحرك، وفي مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي، أكد المطرب الراحل أنه حاول الاعتذار بسبب كسر في قدمه، لكن المنظمين طالبوه بالغناء ولو على كرسي متحرك، كما أن الحفل الذي أحياه كان كامل العدد.