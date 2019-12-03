فيديو| لماذ وصف داود عبدالسيد الراحل شعبان عبدالرحيم بولي من أولياء الله؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

عام 2001 بعد تقديم الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم شخصية الحرامي "شريف المرجوشي"، ضمن أحداث فيلم "مواطن ومخبر وحرامي"، ووصفه مؤلف ومخرج العمل، داود عبد السيد، بأنه من أولياء الله.

وفسر المخرج الكبير أسباب مقولته، في الندوة التي حضرها عقب عرض فيلمه "مواطن ومخبر وحرامي" في سينما "زاوية": "في أثناء تصوير مشهد البولينج في الفيلم وجدت شعبان يمسك بالكرة، وخبط عليها زي البطيخة ونجح في إسقاط كرات البولينج، رغم أنه لم يراها في حياته من قبل".

وتابع داود: "عندما جئنا لتصوير المشهد فكرنا في الاستعانة بأحد المدربين في الصالة، حتى ينجح من المرة الأولى في إسقاط الوحدات كافة، لكنه فشل في تحقيق ذلك 20 مرة، لذلك أعتبر شعبان ولي من أولياء الله".

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وعن رأيه في شعبان عبد الرحيم كممثل، قال المخرج الكبير ضاحكا: "مالوش علاقة بالأمور".

وعن ذكريات الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم مع الفيلم، قال في حواره ببرنامج "قول يا كبير" على راديو إنرجي: "لم يكن لدي فكرة عن معنى كلمة راكور، وأثناء التصوير ذهبت في إحدى المرات بعد أن حلقت شعري، واستغربت عندما سألني المخرج: حلقت ليه!".