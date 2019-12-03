إليسا ونيللي كريم تنعيان شعبان عبدالرحيم: "ظاهرة فريدة وراجل طيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة اللبنانية إليسا، المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، الذي توفي اليوم بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ62 عاما.

وكتبت إليسا تغريدة، عبر حسابها بموقع "تويتر": "الله يرحم شعبان عبد الرحيم، ظاهرة فريدة وشخص كله طاقة وخفة دم، كتير حزينة لرحيله، وأحر التعازي لأهله وعيلته وبلده مصر".

كما نعته الفنانة نيللي كريم، التي نشرت صورة للراحل، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الله يرحمك يا راجل يا طيب، البقاء لله".

الفنان شعبان عبدالرحيم مطرب شعبي وممثل مصري، ولد في 15 مارس 1957، واسمه الأصلي قاسم، لكنه غيره إلى شعبان تيمنا باسم الشهر الهجري الذي ولد فيه.

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ولمع اسمه في سوق الغناء الشعبي في أواخر الألفية الماضية بأغنيته "هابطل السجاير" وتلاها بأغنيته الأشهر "باكره إسرائيل".

واشتهرت أغنياته بإيقاع واحد ثابت لا يتغير، وشارك في نحو 34 عملا فنيا بين السينما والمسرح والتليفزيون.

الفنان شعبان عبدالرحيم مطرب شعبي وممثل مصري، ولد في 15 مارس 1957، واسمه الأصلي قاسم، لكنه غيره إلى شعبان تيمنا باسم الشهر الهجري الذي ولد فيه.

ولمع اسمه في سوق الغناء الشعبي في أواخر الألفية الماضية بأغنيته "هابطل السجاير" وتلاها بأغنيته الأشهر "باكره إسرائيل".

واشتهرت أغنياته بإيقاع واحد ثابت لا يتغير، وشارك في نحو 34 عملا فنيا بين السينما والمسرح والتليفزيون.