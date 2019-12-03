تراند اليوم : "كاظم الساهر" يكشف سر قراره المفاجئ بعدم الغناء بالسعودية...

اعتذر المطرب العراقي، كاظم الساهر عن إحياء حفل فني ضمن فعاليات "موسم الرياض"، إثر انتقادات لتجاهله الأحداث التي يشهدها العراق منذ أسابيع.

وكتب الساهر عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "نود أن نلفت عنايتكم إلى أن تم إلغاء مشاركة كاظم الساهر في مهرجان موسم الرياض نظراً للظروف الراهنة في العراق الحبيب".

وأضاف: "نعتذر من الجمهور السعودي الكريم و نشكر تفهمكم".

— كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG)

نود أن نلفت عنايتكم إلى أن تم إلغاء مشاركة كاظم الساهر في مهرجان موسم الرياض نظراً للظروف الراهنة في العراق الحبيب. نعتذر من الجمهور السعودي الكريم و نشكر تفهمكم.#العراق #كاظم_الساهر — كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) December 2, 2019

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ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسية منذ أكتوبر الماضي.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة النطاق خلفت نحو 421 قتيلاً و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية)، ومصادر طبية وحقوقية.

إلا أن البلاد شهدت الاثنين يومًا هادئًا نسبيًا غداة استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وذلك رغم استمرار الاحتجاجات في بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد.

ويدعو المحتجون برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.