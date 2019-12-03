تراند اليوم : فيديو| آخر ظهور لــ "شعبولاً" قبل وفاته...

سجل "موسم الرياض" الظهور الأخير للمطرب الشعبي، شعبان عبدالرحيم الذي وافته المنية فجر اليوم.

وأعلنت عن وفاة "شعبولا" فجر اليوم داخل مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة، إثر تدهور حالته الصحية.

وجاء ذلك بعد أيام من نقله إلى المستشفى للعلاج إثر إصابته بكسر في القدم.

وخلال فعاليات موسم الرياض، ظهر "شعبولاً" وهو يجلس على كرسي متحرك، ما أثار قلق محبيه، ليكشف ان سبب ذلك إصابته بكسر نتيجة انزلاق قدمه داخل المنزل، ما استدعى تركيب شرائح ومسامير.

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وقال آنذاك، إنه كان يرفض الغناء بعد إصابته، لكن منظمي الحفل أصروا على حضوره، على أن يجلس على كرسي متحرك.

— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason)