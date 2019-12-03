تراند اليوم : أهداه أغنية شهيرة في حياته.. عمرو موسي ينعي "شعبان عبد الرحيم"

وكتب عمرو موسى على حسابه في تويتر : " رحم الله شعبان عبد الرحيم .. كان مصريا طيبا يعيش ويؤدي ويمتع .
وأضاف : كان يحب ويكره كما أغنيته الشهيرة.. كان مؤديا من نوع خاص.. بعض من الفن وبعض من الطرافة المصرية مع قليل من السياسة.. خليط حفر لشعبان،مع هييييته الشهيرة ،مكانا في قلوب المصريين.. رحمه الل".
يأتي هذا عقب وفاة الفنان الشعبي صباح اليوم بعد أن تعرض لوعكة صحية تم نقله بعدها لمستشفى المعادي العسكري، حيث وافته المنية هناك.
وكان آخر مشهد في ذاكرة الجمهور للفنان الرحل هو الظهور الأخير بالجلوس على كرسي متحرك في حفل أحياه في السعودية ضمن موسم الرياض.
وقد تصدر خبر وفاة المطرب الشعبي، شعبان عبد الرحيم، مؤشرات البحث في "تويتر"، حيث تناقلت أكبر المواقع في الوطن العربي خبر الوفاة.
يذكر أن الفنان الرحل شعبان عبد الرحيم كان قد حقق نجاحا غنائيا بسبب أغنيته "بحب عمرو موسى..وبكره إسرائيل"، و"هبطل السجاير".