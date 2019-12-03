أميتاب باتشان مهدد بالاعتزال

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 04:45 مساءً - يبدو أنّ نجم بوليوود أميتاب باتشان Amitabh Bachchan بدأ يفكر بالاعتزال، بعد نشره تغريدة مؤخرًا على حسابه الخاص عبر تويتر، ملمحًا لجمهوره باعتزاله.



وفي التفاصيل ، فقد أعلن باتشان البالغ من العمر 77 عامًا، شيئًا من المحتمل أن يترك جميع معجبيه وعشاق السينما في حالة من الحيرة، حيث غرد بشكل يوحى بأشياء ضمنية، عن وجوب التوقف بعد رحلة طويلة بالسيارة، مشيرًا إلى أنّ رحلته ضمت الحسن والسيّىء، وتطلب منه الآن إعادة تعديل مسار حياته.



وأضاف باتشان في تغريدته: "يجب أن أتقاعد، عقلي يفكر في شيء آخر. إنها رسالة.. ".

أميتاب باتشان

إعلان باتشان عن تلميحه بالاستقالة، اعتُبر صادمًا وغير متوقع منه بالنسبة لجمهوره ومحبيه، بخاصة وأنه أكمل عامه الـ77 في 7 نوفمبر، متلقيًا التهاني من نجوم بوليوود.



يشار إلى أنّ باتشان يعمل في السينما الهندية منذ 50 عامًا بشكل مستمر. ولا يكاد يكون هناك دور لم يلعبه، ويمكن القول إنه أحد أكبر نجوم السينما الهندية الذين أعادوا تعريف سينما بوليوود.



ومن المعروف أنّ باتشان بدأ حياته المهنية كممثل في فيلم "سات هندوستاني"، ولديه الآن ما يصل إلى أربعة أفلام قادمة في عام 2020. وحتى في سن 77، يستطيع باتشان منح النجوم الصغار فرصة للحصول على النجومية.



مهنيًّا، الأفلام التي يقوم بتصويرها حاليًّا هي براهماسترا، وشيهري، وجوند وجولابو سيتابو.

إطلالة باتشان في آخر أفلامه

وكان باتشان قد شارك محبيه أيضًا صورة عبر انستقرام يوم أمس الإثنين 2 ديسمبر 2019، خلال تصوير فيلمه الأخير " Brahmastra" الذي تم في Manali بجو شديد البرودة.



وظهر باتشان باطلالة أكثر شبابًا في فيلمه الذي يخرجه آيان موخرجي، أما إنتاج الفيلم فهو من أعمال شركة كاران جوهر Karan Johar، وتشاركه البطولة النجمة عليا بهات Alia Bhatt.



ومن المتوقع أن يصدر الجزء الأول من الفيلم في صيف العام 2020.