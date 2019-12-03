شاهد: الإعلامي اللبناني نيشان ينشر صورة تجمعه مع إعلامية سعودية منقبة في الرياض

شارك الإعلامي اللبناني نيشان متابعيه بصورة ظهر خلالها مع إعلامية سعودية منقبة.
وعلق على الصورة قائلا: “صحفيَّات واعِدات شَغوفات .. في منتدى الإعلام السّعودي .. في الرّياض.. طَلَبَت أن تتصوّر معي .. فَطَلَبْتُ أن نتصوّر معًا وننشرها.”
وجاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الإعلام السعودي في نسخته الاولى والذي انطلق أمس الاثنين في الرياض.
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