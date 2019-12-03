وجهت المودل الإيرانية ماهلاقا جابري رسالة إلى جمهورها في المملكة العربية السعودية عبرت فيها عن حماسها وسعادتها لملاقاتهم في الرياض وذلك في عام 2020.
ووجهت المودل الشهيرة رسالتها إلى الجمهور السعودي باللغة الإنجليزية وفي نهاية الرسالة أرسلت لهم القبلات.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: المودل الإيرانية ماهلاقا جابري توجه رسالة لجمهورها السعودي وتعبر عن حماسها لملاقاتهم في... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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