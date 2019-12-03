بالفيديو: المودل الإيرانية ماهلاقا جابري توجه رسالة لجمهورها السعودي وتعبر عن حماسها لملاقاتهم في...

وجهت المودل الإيرانية ماهلاقا جابري رسالة إلى جمهورها في المملكة العربية السعودية عبرت فيها عن حماسها وسعادتها لملاقاتهم في الرياض وذلك في عام 2020.

ووجهت المودل الشهيرة رسالتها إلى الجمهور السعودي باللغة الإنجليزية وفي نهاية الرسالة أرسلت لهم القبلات.