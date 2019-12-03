شاهد: ردة فعل الفاشينيستا الكويتية عهود العنزي لحظة تسجيل البحرين هدفا في منتخب بلادها تثير ضجة على...

أثارت الفاشينيستا الكويتية عهود العنزي، استفزاز البحرينيين وذلك بعد نشر مقطع فيديو لها خلال مشاهدة مباراة منتخبي الكويت والبحرين في بطولة خليجي 24.

وأظهر المقطع الذي صُور لها وتم نشره وهي تستفسر عن مسجل الهدف خلال المباراة ليجيب عليها أحد الحضور بـ”البحرين” لتعلق عليه قائلةً “العنه”.

ونشرت العنزي مقطع فيديو جديد ترد خلاله على الضجة التي أثارتها بسبب المقطع الأول حيث قالت فيه أنها لم تقصد الإساءة للشعب البحريني لكنها كانت تتحدث عن المباراة فقط، مبررةً ذلك بالحماس الذي يسيطر على المشجعين خلال المباريات.

وأكدت العنزي أنها هنأت البحرين بالفوز بالنهاية، مشيرةً إلى بعض من اتخذ حديثها بـ”حساسية” واصفةً الشعبين البحريني والكويتي بـ”شعب واحد”.