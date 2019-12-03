توفى منذ قليل الفنان شعبان عبدالرحيم بأحد المستشفيات إثر تدهور حالته الصحية عن عمر ناهز 62 عاما. وقال الشاعر الغناني إسلام خليل إن المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم دخل المستشفى أمس، وذلك لمتابعة حالته الصحية. وتابع أن “عبدالرحيم” زار السعودية لمدة يوم واحد منذ 3 أيام وعاد إلى مصر أمس، وذلك لإحياء حفل بموسم الرياض والذي كان اعتذر عنه لسوء حالته الصحية إلا أن مسئولي الموسم طلبوا منه الحضور لمدة يوم رغبة في تلبية مطالب جمهوره بلقائه. وأكد خليل، أن شعبان عبدالرحيم أصيب بنزلة برد وارتفاع في درجة الحرارة فدخل المستشفى فور وصوله القاهرة، لمتابعة حالته الصحية. يشار إلى أن الفنان شعبان عبدالرحيم كان قد أحيا حفلا غنائيا مؤخرا بالسعودية وهو جالسا على مقعد متحرك.

الفنان الشعبي شعبان عبدالرحيم يبلغ من العمر 62 عاما، حيث ولد 15 مارس 1957 بحي الشرابية في القاهرة باسم “قاسم” ولكن اختار اسم “شعبان” بالوسط الفني وحتى حياته الشخصية نسبة إلى ولادته في شهر شعبان، ومن أشهر أغانيه «أنا بكره إسرائيل» التي استوحاها شعبان من أحداث الانتفاضة الفلسطينية والتي أثارت ردود فعل كبيرة محليا وعربيا.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد يومين من إحياء حفل في الرياض: وفاة المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم.. تعرف علي تفاصيل الساعات... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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