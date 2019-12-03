الصحفي السوري ربيع الهنيدي ينشر تسجيلًا صوتيًا نادرًا لشعبان عبد الرحيم

نشر الكاتب الصحفي السوري ربيع الهنيدي، تسجيلًا صوتيًا للمطرب الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم، وهو يقدم واجب العزاء للشاعر والملحن وسيم باسعد في وفاة شقيقة أنور .
نعي الهنيدي المطرب الراحل عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، واصفًا اياه بـ"طيب القلب"، فكتب: "كلناسنودع الحياة ولن يبقى من ذكرانا عند الناس إلا أعمالنا الطيبة معهم".
وتابع: "وها هو التسجيل الصوتي النادر الذي احتفظ به عبر الواتساب يشهد بطيبة الراحل الفنان شعبان عبد الرحيم (توفي عن عمر 62عاما) وهويقدم بصوته العزاء لصديقي الشاعر والملحن وسيم باسعد في وفاة شقيقة انور دون ان يدري اننا سنستعير تسجيل صوته بالامس لنعزيه برحيله اليوم.. رحم الله الاثنان وجميع أمواتنا.. ودمتم بصحة وخير".
جدير بالذكر أن المطرب الراحل شعبان عبدالرحيم، وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز ٦٢ عامًا، بعد تدهور حالته الصحية، ونقله إلى مستشفى المعادي العسكري.
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