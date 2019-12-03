بعد حلقته في صاحبة السعادة.. رامي جمال بين الأكثر بحثًا في جوجل

أصبح الفنان رامي جمال، ضمن الكلمات الأكثر بحثًا اليوم الثلاثاء بين مستخدمين الانترنت في مصر وذلك بعد إذاعة حلقته مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة"، والذي يذاع على قناة "DMC" الفضائية.
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أيضًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اشاد المغردون برامي جمال، الذي قدم تداخل للألحان بشكل رائع "ميلودي"، لأغاني "بسلم عليك"لفنان مصطفى قمر، و"مش كنت تتكلم" لمحمد حماقي، و"فين لياليك" لفضل شاكر، و"أنا مصمم" لبهاء سلطان وجميعها من ألحانه.
وقال أحمد أحد محبي جمال قائلًا "رامي جمال، كان ضيف ف برنامج صاحبة السعادة انهردا من الساعه١١م ل الساعه٢ص الحلقه غير عديه والله مزهقت من الحلقه ولا مليت للحظه ومبسوطبكل كلمه رامي قلها انا بحبه جدآ بس بجد لما سمعت الحلقه دي حبيته جدآ جدآ وقد ايه هو بني ادم بسيط وموهوب بصوت جميل وربنا يارب يشفيه من مرض البهاق".
وقالت علياء "الميدلي اللي غناه رامي جمال في صاحبة السعادة ده خد قلبيي".
وقالت مغردة أخرى "عن جمال الحلقه دي كنت مستنياها من زمااان"، وقال أخر "ذكراياتى كلها مع رامى جمال والله العظيم فى اغانيه والحانه"
أخيرًا حسام عادل، فقال "من اعظم الناس اللي لحنت وغنت في الوطن العربي كله"
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