بمشاركة زكي والشقنقيري.. تشييع جنازة محمد خيري من السيدة نفيسة

شيع جنازة الفنان الراحل محمد خيري عصر اليوم من مسجد السيدة نفسية والذي توفي مساء أمس بعد صراع كبير مع المرض. وشارك في تشييع الجنازة الفنان اشرف زكي نقيب المهت التمثيلية والفنان محمد الشقنقيري ومنير مكرم . زكي نقيب المهت التمثيلية والفنان محمد الشقنقيري ومنير مكرم . وكان قد توفي الفنان الراحل محمد خيري عن عمر ناهز Advertisements ال77عاما بعد صراع مع المرض وتعرضه لازمة صحية استلزمت نقله الي المستشفي. ال77عاما بعد صراع مع المرض وتعرضه لازمة صحية استلزمت نقله الي المستشفي. والفنان الراحل من مواليد 1942، وله عدد كبير من الأعمال، منها "العمر لحظة"، و"الضائعة"، و"سيقان في الوحل"، و"الخيط الرفيع"و "الرصاصة لاتزال في جيبى".

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