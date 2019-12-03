مواقع التواصل تقيم سرادق عزاء لوفاة شعبان عبدالرحيم

رحل عن عالمنا اليوم الفنان الشعبي شعبان عبدالرحيم، عن عمر يناهز 62 عاما بعد تعرضه لوعكة صحية، حيث كان أخر ظهور لـ"شعبولا" في موسم الرياض متوجهًا بـ" كرسي متحرك" نظرًا لوجود كسر في القدم .

وتصدر هاشتاج شعبان عبدالرحيم، معدلات الأكثر بحثًا وتداولًا للمصريون في الساعات الماضية، فيما نصب رواد مواقع التواصل الإجتماعي سرادق عزاء عبر صفحاتهم،

حزنًا علي فقدان الفنان الشعبي شعبان عبدالرحيم .

وأستقبل المصريون وفاة الفنان شعبان عبدالرحيم، بصور ومقتطفات من أعمال الراحل الدرامية والسينمائية، سائلين الله عزوجل الصبر لأهله .

وخلال مسيرة الفنان شعبان عبدالرحيم، دعم في أعماله الفنية الإرادة الشعبية ضد جماعة الأخوان، بالإضافة إلي مهاجمة إسرائيل بشكل مباشرة

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إسرائيل بأغنية:" أنا بكره إسرائيل" .

وكانت أشهر الأفلام التي شارك فيها الراحل شعبان عبد الرحيم: "أمان يا صاحبي"، و"حسن دليفري"، و"طرب شعبي"، و"أشرف حرامي"، و"طاطا نام.. طاطا قام"، و"فلاح في الكونجرس"، و"رشة جريئة" و"توتي فروتي"، و"مواطن ومخبر وحرامي".

وتوفي شعبان عبد الرحيم، صباح اليوم، الثلاثاء، عن عمر يناهز 62 عاما بعد تعرضه لوعكة صحية.. ونبأ وفاته سيطرة علي رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حزنا على ما قدمه الفنان للغناء والطرب الشعبي باللوحات فنية خالدة.