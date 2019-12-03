طبيب أمراض جلدية يكشف تطورات البهاق مع رامي جمال

كشف الدكتور حازم المهندس إستشاري الأمراض الجلدية، طبيعة الحالة الصحية للمطرب رامي جمال والذي أعلن إصابته خلال الفترة الماضية بمرض البهاق، وبعدها تسأل الكثيرين عن طبيعة هذا المرض وإمكانية علاجه .
وأكد الدكتور حازم أنه يجب علينا أن نفرق بين العلاج والشفاء، موضحا أن مرض البهاق وعدد من الأمراض الجلدية مثل الصدفية لم يتوصل الطب حتي الان
وأضاف "المهندس" أن رامي من الممكن أن يمر بعدد من المراحل خلال فترة علاجه وهي بعضالكريمات التي من الممكن أن تخفي المناطق المصاب بها، وإذا زاد الأمر عليه من الممكن ان يتم حقن المناطق المصابة بأحد الصبغات التي تلائم لون الجلد.
وفي النهاية نصح الدكتور حازم المهندس، رامي جمال بالأبتعاد عن أشعة الشمس لأن ضررها سيكون أكبر ما يؤثر عليه، وأن الحالة النفسية لرامي يجب أن تكون في تحسن مستمر حتي يعالج من هذا المرض، مؤكدا أن العلاج النفسي شيئا أساسيا في علاج أي مرض جلدي .
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