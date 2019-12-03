شاهد.. محمود الليثي يدخل في نوبة بكاء خلال تشييع جنازة شعبان عبدالرحيم

دخل الفنان محمود الليثي في نوبة بكاء خلال تشييع جثمان الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم عصر اليوم بمسجد السيدة نفيسة . عبدالرحيم عصر اليوم بمسجد السيدة نفيسة . وكان الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم قد توفي فجر اليوم بمشتشفي المعادي العسكري علي ان يتم دفنه بمقابر العائلة.

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