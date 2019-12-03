تشييع شعبان عبدالرحيم من مسجد السيده نفيسة والدفن بمقابر العائلة

شيع عدد من نجوم الفن الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة وذلك عقب أداء صلاة الجنازة عليه. وشارك في تشييع الجنازة عدد Advertisements من نجوم الفن علي رأسهم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان عبدالباسط حمودة والفنان حجازي متقال والممثل محمود الشقنقيري والفنان مكرم منير، والفنان محمود الليثي. من نجوم الفن علي رأسهم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان عبدالباسط حمودة والفنان حجازي متقال والممثل محمود الشقنقيري والفنان مكرم منير، والفنان محمود الليثي. كما دخل أولاد ومحبي الفنان الراحل في نوبات بكاء حزنا عليه. كان الفنان الراحل قد توفي فجر اليوم في مستشفي المعادي العسكري عن عمر يناهز 62عاما حسبما ذكرت مواقع مصرية

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