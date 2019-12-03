السبت.. عمرو حسن يحيي حفلًا شعريًا بساقية الصاوي

تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي، الشاعر عمرو حسن ليقدم حفلان شعريان يوم السبت 7 من ديسمبر، فى تمام الساعة الرابعة والسابعة مساءً، وذلك على خشبة مسرح "النهر".

ومن المقرر أن يقدم "حسن" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه الشعريه التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره على خشبة المسرح ويشار إلى أن أصدر الشاعر

عمرو حسن 4 دواوين شعرية هم : المهنة برقص وسيلفي وناس كافيه خلال الأعوام الماضية وحاليًا صدر له ديوان "" بمعرض الكتاب، حققت أعماله نجاحا كبيرا ودخلت ضمن قائمة الأعمال الأعلى مبيعا.