الفضائيات ترفض تامر عبد المنعم

رفضت أكثر من قناة فضائية التعاقد مع الفنان تامر عبد المنعم، بعد أن فشل في إثبات نفسه كأعلامي.وحاول عبد المنعم مرارا وتكرارا،لكن كل محاولاته باءت بالفشل التام.

الغريب في الأمر أن عبد المنعم، بعد السقطات الإعلامية التي وقع فيها مرارا، هاجم عقب ظهوره في برنامج "شيخ الحارة" مع بسمة وهبة عام 2018، حينما هاجم بضراوة كل الإعلاميين، بل طالب بطردهم من الشاشات، منهم عمرو أديب ولميس الحديدى ويوسف الحسينى ووائل الإبراشى. إلى جانب استغلال برامجه كساحة لتصفية حسابات مع زملاء المهنة.



وهاجم عبد المنعم الإعلام عبر "اليوتيوب" ليؤكد أن الإعلام المصرى يعانى حالة غريبة بعد

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استبعاده. أيضاً هاجم المسئولين عن الإعلام بشكل صريح، مدعياً أنه كانت له صلة بالجهات العليا فى الدولة. بعد هذا الفيديو ابتعد «تامر» تماماً عن المشهد الإعلامى بعد أن أيقن الجميع أنه مقدم برامج محدود ومدعٍ، ولم تحاول أى قناة أن تتعاقد معه. بعد أن ادعى أنه «شجيع السيما» الوحيد فى الإعلام المصرى.

ولأنه اعتاد التخبط واللعب على كل الأحبال حاول دخول مجال الإنتاج الدرامى وتعاقد مع محمد فؤاد لبطولة مسلسل «الضاهر»، حدثت بينهما مشاكل عديدة أدت للحكم على تامر

عبدالمنعم بالحبس ثلاث سنوات بتهمة إصدار شيك بدون رصيد رغم الصداقة بينهما، وبعد أشهر من النزاع القضائى وحتى على شاشات التليفزيون تم الصلح بينهما، بما يعنى أن «تامر» فشل كممثل وكمذيع وكمنتج على مدى ما يقرب من ربع قرن من الزمان.

ونستطيع القول إنه حاول ركوب موجة الشهرة فى مجال آخر عن طريق عشقه لمبارك وأسرته حاول من خلال ذلك أن يرتدى ثوب الشجاعة المزيف وهو بالمناسبة ليس الوحيد فى هذا الموقف مبارك له محبوه وهذه حقيقة لا ينكرها أحد. ولكن أن يستغل عبدالمنعم اسم مبارك وعائلته لكسب شعبية زائفة، هذا أمر غير مقبول ورحم الله الكاتب الصحفى عبدالله كمال الذى لم يحاول أبداً المتاجرة باسم الرئيس الأسبق كما فعل ويفعل تامر عبدالمنعم «المشخصاتى» الذى فشل فى كل شىء.