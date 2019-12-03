الكومبارس مرفوض في السينما والدراما

رفضت العديد من شركات الإنتاج فكرة التعاون مع الكومبارس تامر عبد المنعم بعد سقوط أكثر من عمل سينمائي ودرامي له خلال السنوات الأخيرة، والمبرر الوحيد لهذا الرفض انه ممثل محدود الإمكانيات. له خلال السنوات الأخيرة، والمبرر الوحيد لهذا الرفض انه ممثل محدود الإمكانيات. يذكر ان تامر قدم اكثر من عمل سينمائى ابرزهم المشخصاتي، اشرف حرامي، ربنا يخلي جمعة، معالي الوزير وغيرها من الاعمال السينمائية التي لم تحظي بأي نجاحات.

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