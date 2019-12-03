خاص الفن- تولاي هارون تتضامن مع زميلها: ما يحصل حرام بحراماستفتاء الفن : من هو أفضل ممثل سوري لعام...

ميرنا وليد - بيروت - أبدت الممثلة السورية ​تولاي هارون​ تضامنها الكامل مع زميلها الفنان بسام ذلك في محنته الأخيرة، بعدما فصله من عمله ولم يعد يمتلك ليرة سورية واحدة لأنه لم يعد يعمل في المهنة.

وقالت لموقعنا: ما يحصل حرام بحرام، قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، زميلنا بسام لم يذنب حتى تتم معاقبته بهذه الطريقة البشعة، ومن حقه أن يعمل مثله مثل أي ممثل في سوريا، وهذا من حقه.

وأكدت أن مهنة التمثيل باتت تعيش أسوأ أيامها والأمور غير مبشرة، وإن بقيت الأمور على ما هي فعلى الدنيا السلام.

وشددت على أنها تحترم كل زملائها وتحترم كل الجهود المبذولة للحفاظ على رونق الدراما السورية.