استفتاء الفن : من هو أفضل ممثل سوري لعام ٢٠١٩؟

ميرنا وليد - بيروت - يطرح موقع " الفن " سؤالاً أسبوعياً على قرائه، على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بغية معرفة رأي الجمهور.

سؤال الإستفتاء لهذا الاسبوع: من هو أفضل ممثل سوري لعام ٢٠١٩؟ ​محمد الأحمد​، ​معتصم النهار​، ​قصي خولي​، ​فارس ياغي​؟

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