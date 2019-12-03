خاص الفن- باسم مغنية يودّع "سر" قريبا .. ويتوجه الى السويد لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - يختتم الممثل اللبناني ​باسم مغنية​ تصوير مسلسل سر الذي يجمعه مع الممثلة داليدا خليل يوم الخميس اي بعد يومين.

وقال باسم في حديث خاص مع الفن: "سر مسلسل رائع فعلا ، اتوقع ان يحصد نجاحا كبيرا، لا اعرف حتى الان على اية محطة سيتم عرضه لكن متأكد ان تكون محطة مهمة جدا".

وتابع: "بعد الانتهاء من تصوير سر سأتوجه يوم السبت الى السويد لتصوير مسلسل عربي مشترك لبناني سوري ومصري وهو من بطولتي العب به الدور الاساسي ".

مسلسل "سر" من تأليف وسيناريو وحوار مؤيد النابلسي وإخراج مروان بركات، والذي يشارك في بطولته إلى جانب باسم مغنية، الممثل السوري القدير بسّام كوسا، ونخبة من نجوم الدراما اللبنانية، منهم وسام حنا وداليدا خليل وفادي إبراهيم وناتاشا شوفاني وأسعد رشدان وهشام ابو سليمان وحسّان مراد وجوي هاني ونوال كامل ورانيا سلوان، والممثلة السورية رواد عليو.