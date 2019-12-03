خاص الفن- عابد فهد وهبة طوجي يشرفان على الانتهاء من "هوس"

ميرنا وليد - بيروت - شارف فريق عمل ​مسلسل هوس​ على الانتهاء من تصوير المسلسل الذي يجمع لاول مرة الممثل السوري ​عابد فهد​ والفنانة اللبنانية ​هبة طوجي​ في ثنائية يتوقع انها تكون ناجحة وجماهرية.

ويتبقى لفريق العمل هذا الاسبوع للانتهاء من تصوير المسلسل حيث تجمع المشاهد الداخلية عابد وهبة يومي الاربعاء والخميس وهنالك بعض المشاهد الخارجية يوم الجمعة، ليدخل المسلسل عملية المونتاج الى ان يصبح جاهزا للعرض قريبا.

وفي تصريحات صحفية، تحدث فهد عن العمل وشخصيته فيه، قائلاً: "هناك شيء مركب في الشخصية التي تتمتع بتفاصيل كثيرة وتحولات وصدمات عدة، بالإضافة الى جريمة كبرى تُرتكب بشكل او بآخر".

ونوّه بشريكته في البطولة هبة طوجي: "هي خريجة تمثيل، وموسيقى أيضاً. لدهيا حساسية مرهفة جداً تجاه الكلمة، وتجاه المشهد، وتجاه أي شيء غير مقنع او لا مبرر له. تبحث عن ادق التفاصيل، ولديها اداء عال في دور جيد جداً. هي حريصة على ان تكون تجربتها الأولى في الدراما التلفزيونية ناضجة ومكتملة".

أما هبة فقد أكدت أن دورها غير متوقع، مركب يحتاج تركيزًا وفيه تحدي واجتهاد وغير سهل. وتكلمت عن التواصل بينها وبين عابد الذي كان رائعا ويحمل انسجاماً كبيراً.