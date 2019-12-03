ميرنا وليد - بيروت - الموت يغيّب شعبان عبد الرحيم ومحمد خيري وصورة قديمة لـ قصي خولي وباسل خياط تصدم الجمهور موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية تفاصيل تشييع جثمان شعبان عبد الرحيم https://www.elfann.com/news/show/1257627 وفاة الممثل المصري محمد خيري بعد صراع مع المرض https://www.elfann.com/news/show/1257581 إليسا تتعرض لموقف محرج بحفلها في كندا.. شاهدوا كيف تصرّفت – بالفيديو https://www.elfann.com/news/show/1257574 خاص الفن- عابد فهد وهبة طوجي يشرفان على الانتهاء من "هوس" https://www.elfann.com/news/show/1257605 ممثلة تتعرض لحادث سير بسبب وضعها المكياج خلال القيادة!-بالفيديو https://www.elfann.com/news/show/1257602 صورة قديمة لـ قصي خولي وباسل خياط تصدم الجمهور https://www.elfann.com/news/show/1257612 Copyright : ElFann.com المزيد المزيد

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