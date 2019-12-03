ميسي يعزز رقمه القياسي بالفوز بالكرة الذهبية للمرة السادسة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 04:18 مساءً - فاز الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 2019 للمرة السادسة ليعزز رقمه القياسي. وسبق للاعب البالغ عمره 32 عاما، الذي قاد برشلونة للقب الدوري في الموسم الماضي لكنه اكتفى بالمركز الثالث مع الأرجنتين في كأس كوبا أميركا في يوليو، الفوز بالجائزة في 2009 و2010 و2011 و2012 و2015. وانفرد ميسي بالرقم القياسي بعدد الفوز بالكرات الذهبية، وفض الشراكة مع غريمه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يملك خمس كرات ذهبية وحل في المركز الثالث هذا الموسم، في حين جاء الهولندي فيرغيل فان دايك مدافع ليفربول في المركز الثاني، وحصل السنغالي ساديو ماني على المركز الرابع. وبات ميسي أول لاعب في تاريخ كرة القدم يتوج بالكرة الذهبية ست مرات، ليصبح صاحب الرقم القياسي بعدد المرات التي أحرز فيها الجائزة.

وأبلغ ميسي الصحفيين “أنا محظوظ للغاية. أتمنى الاستمرار لفترة طويلة. أدرك أنني محظوظ حتى عندما يحين وقت الاعتزال”، وتابع “الأمور ستكون صعبة لكن ما زال لدي عدة أعوام. الوقت يمر لذا أستمتع بكرة القدم وعائلتي”. Advertisements وجاء السنغالي ساديو ماني، الذي ساهم في فوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا مع زملائه فان دايك والبرازيلي أليسون بيكر والمصري محمد صلاح الذين كانوا ضمن قائمة المرشحين، في المركز الرابع. وقال فان دايك “هذا مذهل. هناك بعض اللاعبين المذهلين مثله (ميسي). أنا فخور بما حققته مع ليفربول وهولندا. سيكون من الصعب (الفوز بالجائزة) في ظل وجودهم”. وهيمن ميسي ورونالدو على الكرة الذهبية لعشرة أعوام متتالية قبل أن يكسر لوكا مودريتش احتكارهما في العام الماضي. وفاز الهولندي ماتياس دي ليخت، الذي ساهم في بلوغ أياكس أمستردام الدور قبل النهائي بدوري الأبطال في الموسم الماضي قبل انتقاله إلى يوفنتوس، بجائزة أفضل لاعب تحت 21 عاما. وحصد بيكر، وهو واحد من أربعة لاعبين من ليفربول في أول سبعة مراكز في الترتيب النهائي، جائزة ليف ياشين لأفضل حارس مرمى في العام.

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