تراند اليوم : شعبان عبد الرحيم و دوره في التوعية السياسية.. هاجم الاخوان و إسرائيل ودعم القدس

توفي الفنان المصري الشعبي شعبان عبد الرحيم اليوم الثلاثاء عن سن ناهز 62 عاما في مستشفى المعادي العسكري.

ولشعبان عبد الرحيم دور كبير في تقديم المشاكل السياسية و الاغاني السياسية و نرصد لكم إبرزها الان :

“أنا بكره إسرائيل”.

شهرة شعبان عبد الرحيم ومعرفة الجمهور به وبموسيقاه المختلفة؛ بدأت بعد انتشار أغنية “أنا بكره إسرائيل”.

محمد علي و الرد علي الهارب محمد علي

بطريقته البسيطة والمعتادة.. يتفاعل شعبان عبد الرحيم، مع الأحداث السياسية في مصر، ويشارك شعبها في جميع الظروف التي يمر بها الوطن بأغانيه وكلماته الحماسية.

وبعد تطاول محمد علي، على الدولة المصرية وقياداتها.. سارع شعبان عبد الرحيم، بالرد على محاولات «كومبارس المقاولات» المستميتة لنشر الأخبار الكاذبة والتي يهدف من خلالها في محاولات يائسة لتحريض، بأغنية جديدة باسم «محمد علي الكذاب»، والتي حظيت بتفاعل كبير منذ طرحها على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

شعبان عبد الرحيم يهاجم عملاء الإخوان فى قنوات تركيا

طرح الثنائى المطرب شعبان عبد الرحيم والشاعر الغنائى إسلام خليل، أغنية جديدة يسخران فيها من أعداء مصر الذين يهاجمونها من الخارج، ويعملون بقناة الشرق الإخوانية بتركيا، وفى مقدمتهم معتز مطر، ومحمد ناصر، وهشام عبد الله، حيث كتب إسلام خليل أغنية جديدة لـ”شعبولا”، تكشف مساوئ هؤلاء، وتقول كلمات الأغنية:

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شعبان عبد الرحيم يهاجم ترامب لعيون القدس

ارتأى الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم الرد على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها من خلال أغنية نشرها بعنوان “ترامب خلاص تجنن”.

شعبان عبد الرحيم بعد الاعتداء علي بوش بالحذاء :

شعبان عبد الرحيم يهاجم رجب طيب اردغان

اطلق الفنان شعبان عبد الرحيم، أغنية جديدة بمناسبة الثورة على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وما حدث للجنود الأتراك بعد فشل هذا الثورة ، وأطلق عليها «القرد شلح جيشه».