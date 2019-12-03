تراند اليوم : أفراح ورقص داخل جماعة “الاخوان” بسبب وفاة شعبان عبد الرحيم

احتفل “الاخوان” فى كل انحاء العالم بوفاة المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم . ولاقى خبر وفاته منذ قليل، ردود واسعة بين التنظيم الارهابي على مواقع التواصل الاجتماعي ، وظهر البعض منهم فرحين مهللين بوفاة “شعبولا” الذى كثيرا ما انتقدهم باغنياته الشهيرة .

ففى عام 2015 تلقى” شعبولا” تهديدًا بالقتل من جماعة (داعش) الإرهابية إثر أغنيته (أمير المجرمين) التي أظهرت السخرية منهم والاعتراض على إرهابهم.

وقبل قليل توفي المطرب شعبن عبد الرحيم فى مستشفى المعادي العسكري بعد تدهور صحته صباح اليوم بشكل كبير .

السيرة الذاتية

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ولد” شعبولا” في منطقه العسال بالشرابية باسم (قاسم)، ولكنه اختار لنفسه اسم (شعبان) فيما بعد كاسم فني لأنه ولد في شهر (شعبان) الهجري. لم يتلق أي تعليم على الإطلاق وعمل مكوجيًا مع أبيه لفترة كبيرة، وكان يعمل ليلا فى الغناء فى الأفراح. تولاه المغني الشعبي (أنور العسكري) بالتدريب على الغناء على طريقة المطرب الشعبي (عبده الإسكندرانى)، وتعرف بعدها على الملحن الشعبي (وهبة الشاذلي) الذي عرّفه بالمنتج (سيد عبد اللطيف) الذي أصدر له أول ألبوماته الكاسيت (أحمد حلمي إتجوز عايدة) وقد حقق الألبوم قبولاً شعبيًا جيدًا بدون أن يشتهر (شعبان) نفسه.

وبرغم أنه قدم ألبوم شعبي ثاني بعنوان (كدّاب يا خيشة) إلا أنه ظل مغمورًا لعدة سنوات، حتى جاء عام 2001 الذي قدم فيه أغنية شهيرة هي (أنا بكره إسرائيل) في أعقاب الانتفاضة الفلسطينية الثانية،والتي كانت سببا في شهرته وأثارت ردود فعل عالمية اشترك في البطولة لفيلمين هما (فلاح في الكونجرس) و(مواطن ومخبر وحرامي) للمخرج الكبير (داوود عبد السيد).

كما شارك في عدد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية منها: مسرحية (دو رى مى فاصوليا) مع الفنان الكبير (سمير غانم)، (سامحوني ماكنش قصدي)، وأيضًا كمقدم برامج للبرنامج الكوميدي بعنوان (هات من الأخر) على قناة (نايل كوميدي). في 2015 تلقى تهديدًا بالقتل من جماعة (داعش) الإرهابية إثر أغنيته (أمير المجرمين) التي أظهرت السخرية منهم والاعتراض على إرهابهم. وهو أرمل ولديه خمسة أولاد هم (عصام – حنان – خميس – عبدالرحيم – عدوية).