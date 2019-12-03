ابنة الفنان ادوارد فنانة شابة تخطف الأنظار بجمالها! شاهدوا الصورة

إدوارد يشارك ابنته في دويتو غنائي.. تعرف على تفاصيله

شارك الفنان إدوراد جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام، بصورة ظهر من خلالها مع ابنته ماريا، وأعلن من خلاله تعليقه على الصورة التي جمعتهما داخل أحد الأستوديوهات أنهما يستعدان لتسجيل أغنية جديدة تجمعهما معاً؛ ليكون أول دويتو غنائي يجمعهما.

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وعلق إدوارد على الصورة وقال: «استنوا أغنية رايحة لصاحباتي قريباً، أول ديو ليا مع ماريا بنتي من إنتاج شركة أرتينود ميديا برودكشن»، والأغنية من كلمات شفيق كارم، وألحان أسامة رفعت وتوزيع وجيه محمد وهندسة صوتية عبد الوهاب الرافعي.

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وأعادت ماريا ابنة إدوارد نشر الصورة وعلقت عليها معربة عن سعادتها البالغة بالتعاون مع والدها في هذه الأغنية، وقالت: «في الواقع، أنا سعيدة جداً أن أعلن أن أغنيتنا رايحة لصاحبتي ستصدر قريباً. أحب الأغنية بفضل طاقمنا المدهش، وأعلم أنكم ستحبونها أيضاً».

إدوارد يشارك في مسلسل حواديت الشانزلزية

جدير بالذكر أن الفنان إدوارد يُعرض له حالياً مسلسل حواديت الشازلزية الذي تشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما، من بينهم إنجي المقدم وإياد نصار وداليا مصطفى ومي سليم وعايدة رياض وفريدة سيف النصر وأماني كمال وهاجر الشرنوبي وسارة عادل وندا عادل وسمر محمد متولي وجينا سليم ومنة جلال، وقد حققوا من خلال هذا العمل نجاحاً كبيراً للغاية، خاصة أن العمل تدور أحداثه في حقبة زمنية قديمة، ودائماً ما تستهوي هذه الأعمال جمهور الدراما المصرية. على ناحية أخرى تعاقد الفنان إدوارد مع المخرج محمد سامي على المشاركة في مسلسل البرنس الذي سيخوض به الفنان محمد رمضان السباق الرمضاني المقبل.

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