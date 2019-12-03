وفاة فنان مصري شهير عن عمر يناهز 77 عاماً

تُوفي الفنان محمد خيري مساء أمس عن عمر يناهر 77 عاماً، بعد صراع مع المرض، ومن المقرر أن يشيع الجثمان غداً لمثواه الأخير من مسجد السيدة نفيسة.

وكان نجله شريف خيري قد أعلن خبر الوفاة من خلال حسابه على موقع التدوينات تويتر، وقال: «إنا لله وإنا إليه راجعون، تُوفي إلى الله والدي الفنان محمد خيري، وستُقام صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر».

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أثار خبر الوفاة حالة من الحزن بين نجوم الوسط الفني، وحرص عدد كبير منهم على نعيه وتقديم التعازي من خلال صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يُشار إلى أن محمد خيري كان قد تعرض لوعكة صحية خلال الفترة الماضية أدت إلى نقله للعناية المركزة في مستشفى مصر الدولي إلى أن فارق الحياة بعد صراع مع مرضه.

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قدم محمد خيري في مشواره الفني عدداً من الأعمال الفنية أبرزها: بداية ونهاية، والسيرة المحمدية، وواحة في بطن الجبل، وبنات ثانوي، ورجل غامض، وغيرها، وأُسند إليه دور البطولة في فيلم العمر لحظة أمام الفنانة ماجدة.

حاول محمد خيري الانتحار بسبب مشكلة في فيلم العمر لحظة؛ حيث فكرت ماجدة في إبعاده عن دور البطولة لصِغر سنه، فشعر باليأس وحاول الانتحار، إلا أن الفنان أحمد زكي أنقذه، وبعدها أسندت له الدور.

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كان محمد خيري قد ابتعد عن التمثيل خلال السنوات الـ7 التي قضاها في الجيش، وذكر في آخر حوار له أنه كان في الجيش وقت حرب أكتوبر، وكان يقضي مأمورية خاصة بالكتيبة التابع لها وقت إعلان الحرب.